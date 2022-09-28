العالم اليوم - مصر.. تحقيق بسقوط شاب من الطابق الخامس واتهام لزوجته الأولى

انتم الان تتابعون خبر مصر.. تحقيق بسقوط شاب من الطابق الخامس واتهام لزوجته الأولى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 02:24 صباحاً - فتحت السلطات في مصر تحقيقا بواقعة مقتل صيدلي شاب إثر سقوطه من منزله بالطابق الخامس في مدينة حلوان جنوبي القاهرة، فيما تحفظت أجهزة الأمن على زوجته ووالدها وشقيقها بعد اتهام أسرة الشاب لهم بقتله.

تفاصيل المأساة

• كشف مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" تفاصيل الواقعة المأساوية، موضحا أن "قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من طوارئ المستشفى العام بوصول شاب يدعى ولاء زايد في الثلاثينات من عمره، ويعمل صيدلانيا، جثة هامدة".

• أفاد من نقلوه إلى المستشفى أنه سقط من طابق مرتفع.

• بانتقال أجهزة الأمن، تبين أن من نقلوا الصيدلي للمستشفى هما والد وشقيق زوجته وبعض أقاربهما، وأفادوا جميعا أنه قفز من الطابق الخامس رغبة في الانتحار.

• المصدر تابع أنه "في تلك الأثناء تلقت أجهزة الأمن بلاغا من أسرة الصيدلي المقيمة بالمنوفية شمالي القاهرة، تتهم فيه عائلة زوجته بقتله، وأفادوا أنه استغاث بعائلته ومعارفه قبل الواقعة".

• وقال: "انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، منشورات تشير إلى وجود جريمة"، في علامة على أن الواقعة قد لا تكون انتحارا.

وأوضح المصدر أنه "تبين من الاستجوابات الأمنية أن الصيدلي يعمل في السعودية، وقبل سفره إليها كان على خلاف مع زوجته، وهناك تزوج من امرأة ثانية".

وأضاف: "حينما علمت زوجته الأولى بمصر تركت منزل الزوجية وذهبت لمنزل أهلها. الصيدلي كان في إجازة في مصر وحينما علم والد زوجته الأولى وشقيقها ذهبوا إليه في منزله بحلوان ومعهم بعض أقاربهم بدعوى حل المشاكل".

وتابع: "خلال ذلك نشبت مشادة وطالبه أهل الزوجة بتطليق زوجته الثانية، والتوقيع على أوراق تضمن حقوق ابنتهم، ثم تطور الأمر لسقوطه من أعلى ووفاته".

وحسب المصدر، فإن أهل زوجة الصيدلي يؤكدون أنه هو من قفز، بينما أقارب المجني عليه يتهمون عائلة زوجته بقتله.

و"لذلك فإن النيابة العامة تولت التحقيق في القضية، وأمرت بتشريح جثمان الشاب لبيان سبب وفاته، وطلبت تحريات الشرطة عن الواقعة" وفق المصدر.