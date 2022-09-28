بوتين ينتقد سياسة الغرب فى سوق الغذاء العالمية

جدة - نرمين السيد - وأشار بوتين، فى تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى أن تكلفة المواد الغذائية فى السوق العالمية عادت إلى مستوياتها فى بداية العام، لكنها فى الوقت نفسه أرتفعت بنسبة 40% مما كانت عليه فى عام 2020.
وشدد الرئيس الروسى على أن "هذا يعد نتيجة مباشرة، دون أى مبالغة، لسياسة النهب التى تنتهجها الدول الأغنى، والتى تستمر فى شراء المنتجات الغذائية بكثافة".
كما سلط الضوء على حقيقة أن الواردات الغذائية للولايات المتحدة فى الربع الثانى من العام الجارى بلغت 218.6 مليار دولار مقارنة بالعام الماضى، الذى بلغت فيه نسبة واردتها من الغذاء 185.1 مليار دولار.
واختتم بوتين قوله "إنه من المهم أن نلاحظ أن حجم الواردات الأمريكية يفوق الصادرات بنحو 22.3 مليار دولار. وفى السنوات السابقة تجاوزت صادراتها نسبة الواردات، ما يعنى أن الولايات المتحدة تستورد اليوم من الأسواق العالمية أغذية أكثر مما تبيعه".
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