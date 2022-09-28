جاء ذلك فى بيان لتكتل لبنان القوى (الكتلة النيابية للتيار الوطنى الحر الفريق السياسى لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون) مساء اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه الدورى برئاسة النائب جبران باسيل.
وأكد التكتل أنه قرر القيام بما يلزم لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لوقف التعطيل الحاصل فى عمل القضاء.
واعتبر التكتل أن إقرار الموازنة على الرغم من الملاحظات عليها هو عمل دستورى معتبرا أنه من أهم واجبات مجلس النواب فضلا عن كونه ضرورة لتحقيق الانتظام المالى ولتحسين جزئى فى أوضاع موظفى القطاع العام وتأمين واردات للدولة من خلال الدولار الجمركى وغيره.
وانتقد التكتل ما وصفه بالازدواجية والشعبوية التى يمارسها البعض إزاء هذا الموضوع، معتبرا أن بعض تلك المواقف التى عارضت إقرار الموازنة ما هى إلا استمرار لنهج التعطيل لأى أمر ممكن إنجازه فى اتجاه تحسين الأوضاع.
وقرر التكتل إبقاء اجتماعاته واتصالاته مفتوحة سعيا لتحديد الموقف اللازم فى للجلسة النيابية بعد غد "الخميس" والتى دعا إليها رئيس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكتل لبنان القوى يجدد تمسكه بإنجاز الاستحقاقات الدستورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.