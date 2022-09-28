تكتل لبنان القوى يجدد تمسكه بإنجاز الاستحقاقات الدستورية

جدة - نرمين السيد - جدد تكتل لبنان القوى تمسّكه بإنجاز الاستحقاقات الدستورية فى البلاد بدءا من تشكيل حكومة حسب الدستور تتولى القيام بالمسؤوليات المطلوبة منها فى هذا الظرف العصيب وانتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالصفة التمثيلية والتأييد اللازم وذلك وفقاً للأصول الدستورية والقواعد الميثاقية.





جاء ذلك فى بيان لتكتل لبنان القوى (الكتلة النيابية للتيار الوطنى الحر الفريق السياسى لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون) مساء اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه الدورى برئاسة النائب جبران باسيل.

وأكد التكتل أنه قرر القيام بما يلزم لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لوقف التعطيل الحاصل فى عمل القضاء.

واعتبر التكتل أن إقرار الموازنة على الرغم من الملاحظات عليها هو عمل دستورى معتبرا أنه من أهم واجبات مجلس النواب فضلا عن كونه ضرورة لتحقيق الانتظام المالى ولتحسين جزئى فى أوضاع موظفى القطاع العام وتأمين واردات للدولة من خلال الدولار الجمركى وغيره.

وانتقد التكتل ما وصفه بالازدواجية والشعبوية التى يمارسها البعض إزاء هذا الموضوع، معتبرا أن بعض تلك المواقف التى عارضت إقرار الموازنة ما هى إلا استمرار لنهج التعطيل لأى أمر ممكن إنجازه فى اتجاه تحسين الأوضاع.

وقرر التكتل إبقاء اجتماعاته واتصالاته مفتوحة سعيا لتحديد الموقف اللازم فى للجلسة النيابية بعد غد "الخميس" والتى دعا إليها رئيس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.