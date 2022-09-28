العالم اليوم - صراع دولي لهدافيْ البريميرليغ.. ميتروفيتش يحطم كبرياء هالاند

انتم الان تتابعون خبر صراع دولي لهدافيْ البريميرليغ.. ميتروفيتش يحطم كبرياء هالاند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 01:25 صباحاً - تفوق ألكسندر ميتروفيتش على إيرلنغ هالاند في مواجهة دولية مباشرة بين هدافيْ الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء.

فقد سجل المهاجم الصربي هدفه الدولي رقم 50 ليقود منتخب بلاده للفوز على النرويج صاحبة الأرض 2-صفر، وانتزاع صدارة المجموعة الرابعة بالدرجة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، ليصعد الفائز للدرجة الأولى.

وأنهت صربيا الموسم برصيد 13 نقطة من 6 مباريات بفارق 3 نقاط عن النرويج صاحبة المركز الثاني، التي كانت ستنتزع صدارة المجموعة في حال التعادل.

واحتلت سلوفينيا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما هبطت السويد متذيلة الترتيب إلى الدرجة الثالثة بعد أن جمعت 4 نقاط.

وكاد هالاند أن يقود أصحاب الأرض لبداية مثالية، لكن تسديدته الأولى بعد 20 ثانية تصدى لها فانجا ميلينكوفيتش سافيتش، مما مهد الطريق لأمسية محبطة لمهاجم مانشستر سيتي.

ومنح دوسان فلاهوفيتش الفريق الزائر التقدم في الدقيقة 42 عندما أعاد فيليب كوستيش الكرة للخلف، ليسددها المهاجم فلاهوفيتش عبر غابة من السيقان في الشباك.

وضاعف ميتروفيتش، وهو بالفعل الهداف التاريخي لصربيا، تقدم فريقه بعد 9 دقائق من بداية الشوط الثاني بإنهاء دقيق ومثالي لتمريرة إيفان إيليتش، وكاد أن يسجل ثانية بضربة رأس في الدقيقة 76.

وبذلت النرويج كل ما لديها في استاد أوليفال الذي اكتظ بالجماهير، لكنها افتقرت للذكاء لاختراق دفاع صربيا، إلى أن حصل هالاند على فرصة أخرى في وقت متأخر، لكن ميلينكوفيتش سافيتش تصدى لها مرة أخرى.

ويتصدر هالاند جدول هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 11 هدفا، وخلفه ميتروفيتش مهاجم فولهام في المركز الثاني بـ6 أهداف.