العالم اليوم - بأوامر أميركية.. تقرير مصير يخت روسي عملاق بعشرات الملايين

انتم الان تتابعون خبر بأوامر أميركية.. تقرير مصير يخت روسي عملاق بعشرات الملايين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 01:25 صباحاً - أكدت محكمة بيع يخت ضخم مرتبط برجل أعمال روسي فرضت عليه عقوبات، بمبلغ 37.5 مليون دولارفي مزاد في جبل طارق الشهر الماضي، بعد بيعه بأمر من بنك جيه بي مورغان، في أول عملية من نوعها منذ الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وصادرت سلطات جبل طارق اليخت "أكسيوما" البالغ طوله 72.5 متر في مارس الماضي، بعد أن قال البنك الأميركي إن الشركة المالكة له التابعة لدميتري بومبيانسكي، تراجعت عن شروط قرض قيمته 20.5 مليون يورو.

بيان المحكمة

• قال فرع المحكمة العليا في جبل طارق، الذي كُلف إجراء عملية البيع في أغسطس، إنه تم اختيار مشترٍ لم يتم الكشف عن هويته.

• ذكر الفرع في بيان أن عائدات البيع ستوجه نحو تسوية ديون اليخت للدائنين، وأن أي شخص لديه مطالبات إضافية يجب أن يعلن عن ذلك في غضون الـ60 يوما المقبلة.

• أضاف أن المحكمة ستقرر بعد ذلك ما ستفعله بأي أموال فائضة.

وكان بومبيانسكي (58 عاما) مالكا ورئيس مجلس إدارة شركة تصنيع الأنابيب الفولاذية "أو إيه أو تي إم كيه"، وهي أحد موردي الأنابيب لشركة الطاقة الروسية "غازبروم".

وتقدر مجلة "فوربس" ثروته بملياري دولار، وقد فرضت عليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات بعد فترة وجيزة من الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.