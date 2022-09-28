ما هي خدمات منصة نسك الإلكترونية لزوار الحرمين و طريقة التسجيل في المنصة

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عمر شويل - جدة ما هي خدمات منصة نسك الإلكترونية لزوار الحرمين حيث أطلقت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية منصة نسك الإلكترونية التي تقدم خدماتها بشكل إلكتروني لزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث إن منصة نسك الإلكترونية هي منصة أطلقتها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 26 أيلول سبتمبر عام 2022، لتكون هذه المنصة البوابة السعودية والخيار الأمثل لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تعمل هذه المنصة على تيسير أمور ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات القدوم إلى أراضي المملكة حيث تعتبر هذه المنصة واحدة من المبادرات التي يقدمها برنامج ضيوف الرحمن الذي هو أحد برامج رؤية المملكة 2030، كما يمكن التعرف علي خطوات استرجاع الأموال بعد إلغاء الحجز من قبل وزارة الحج والعمرة.

ما هي خدمات منصة نسك الإلكترونية لزوار الحرمين

تقدم منصة نسك الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية لكافة الأشخاص الراغبين بالذهاب إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بقصد الحج أو العمرة؛ وهذه الخدمات هي:

إصدار تأشيرات الدخول إلى داخل أراضي المملكة العربية السعودية. ثم تقديم جميع التصاريح اللازمة لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة. حجز مواعيد ورحلات وباقات متنوعة من البرامج السياحية لقاصدي المملكة. ثم تسهيل إجراءات الحجوزات كافة وكذلك تسهيل التواصل مع مقدمي الخدمات.

طريقة التسجيل في منصة نسك لزوار الحرمين

يمكن للمواطنين الراغبين في التسجيل في منصة نسك الإلكترونية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر منصة نسك الإلكترونية. ثم الضغط على خيار التقديم على تأشيرة. تحديد جنسية صاحب الطلب. ثم الضغط على التقديم على التأشيرة الإلكترونية. الضغط على خيار التقديم الإلكتروني. كتابة كافة المعلومات المطلوبة. الضغط على التالي؛ ومن ثم اتباع كافة التعليمات المتبقية. ويذكر أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لا يحتاجون إلى تأشيرة للدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

مميزات منصة نسك لزوار الحرمين

تعتبر منصة نسك من المنصات التي لها العديد من المميزات، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تقدمها المنصة، ومن هذه المميزات التي تتميز بها منصة نسك نذكر ما يلي:

الأنشطة والعروض المتنوعة. معرفة المعلومات والخدمات الصحية. ثم دليل رقمي يحتوي على الخدمات والمقدم بعدة لغات. الخرائط التفاعلية. ثم معرفة أوقات الازدحام والذروة.

رقم وزارة الحج والعمرة المجاني

إن الرقم المجاني الخاص بوزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية التي أتاحت للمواطنين والمقيمين فيها وهو 00966920002814 وذلك للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بتأدية مراسم الحج والعمرة كل عام من قبل الحُجاج أو المعتمرين سواءً من داخل السعودية أو خارجها، والجدير بالذكر أنه يُمكن التواصل من خارج المملكة العربية السعودية مع وزارة الحج والعمرة عن طريق الرقم 8004304444 والذي يُتيح خدمة العُملاء في مواعيد العمل الرسمية داخل الوزارة.