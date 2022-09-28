نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط شغال ” نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عبر موقع التنسيق الرسمى بوابة الحكومة المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من موقع التنسيق الرسمى بوابة الحكومة المصرية ، ننشر لكم الان نتائج تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 فى جميع المحافظات من على الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى حيث يبحث عليها العديد من الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور فى الوقت بعد ان اعلنت وزارة التعليم العالى بشكل رسمى عن نشر النتائج عبر الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى بعد ان تم الانتهاء من تسجيل الرغبات بشكل رسمى عبر الموقع ذاته فى الايام القليلة الماضية وسوف نستعرض لكم الان طرق الحصول على النتيجة من على الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى بعد ان ظهرت بشكل رسمى

طرق الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

نشرح لكم الان عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز طرق الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022 لكل النظام الثلاث والخمس سنوات حيث يهتم كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور فى الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022 فى الفترة الحالية بعد ان ظهرت رسميا عبر الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى يرغب كل الطلاب فى الحصول على طريقة سريعة تمكنهم من الحصول على النتائج فى اسرع وقت ممكن وتلك الطريقة هى :-

الخطوة الاولى الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.. اضغط هنـــا.

الخطوة الثانية كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري.

الخطوة الثالثة ستظهر لك اسم الكلية التي تم ترشيحك إليها.

الخطوة الاخيرة يجب طباعة بطاقة الترشيح التي ستظهر لك واحتفظ بها.

الاوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات للدبلومات الفنية

اعلنت وزاررة التعليم العالى عن الاوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات فى كافة الكليات والتى سيتم فتح الباب بها للقبول فى تنسيق الدبلومات الفنية وجاءت الاوراق كالتالى :-

1 – إحضار أصل شهادة المؤهل، و5 صور منها.

2 – أصل شهادة الميلاد، وإحضار 5 صور منها.

3 – عدد 2 صورة لبطاقة الترشيح.

4 – إحضار نموذج 2 جند + 6 جند أو 7 جند (للذكور فقط).

5 – إحضار عدد 8 صور شخصية بمقاس (6×4).

6 – عدد 2 صور بطاقة شخصية لولى الأمر.

7 – عدد 5 صور بطاقة شخصية للطالب.

8 – سداد المصروفات الدراسية للسنة الدراسية الأولى.

وهذا من المقرر ان يبدأ تقديم الاوراق بدءا من الغد فور طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بكل طالب والتوجه الى الكلية التى تم ترشيحه بها .

ظهور نتائج تنسيق الدبلومات الفنية

ظهرت الان نتائج تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 على الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى حيث تم اعلان النتائج بشكل رسمى منذ لحظات ويكثر حاليا البحث حول الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى من اجل الحصول على تلك النتائح فى اسرع وقت ممكن فى الفترة الحالية على الانترنت .