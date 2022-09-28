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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “https://epedu.gov.iq”رابط الاستعلام نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط الاستعلام نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2022 فقد بدأ محركات البحث تشهد عمليات بحث متعددة من جانب العديد من الطلاب وكذلك أولياء الامور في جميع أنحاء العراق، وذلك بشأن التعرف على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2022، وذلك بالتزامن مع موعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الدور الثاني في مختلف المحافظات العراقية، وذلك من جانب الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز اختبارات الدور الأول بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2022 في جميع المحافظات العراقية.
نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المقرر أن يتم بداية تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع طلاب الصف السادس الاعدادي الدور الثاني بعدما يتم الانتهاء من أداء الامتحانات، وذلك بناء على الموعد المقرر والمحدد في جدول الامتحانات لجميع الطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تمر نتائج الطلاب كما هو معتاد بأكثر من مرحلة التصحيح قبل أن يتم اعلان النتيجة الخاصة بالطلاب، حيث يتم رصد النتائج الخاصة بالدور الثاني بعدما يتم انهاء أعمال تصحيح الامتحانات بشكل عام، ثم يتم بداية طرح النتائج من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة ليتم الاستعلام عنها مباشرة باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وتعمل الوزارة على مراجعة نتائج الطلاب بشكل جيد ليتم التأكد من حصول الطلاب على الدرجات التي يستحقونها، على أن يتم طرح نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني بعد انتهاء الامتحانات بمدة تصل إلى أسبوع تقريبا.
رابط الاستعلام نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2022
ويمكن استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني 2022 من قبل الطلاب بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الولوج مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- بعد ذلك يتم اختيار أيقونة “نتائج الطلاب” من بين الاختيارات المتاحة.
- ثم تأني الخطوة الثالثة والتي تتمثل في اختيار الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادى الدور الثانى.
- ثم يتم تحديد المحافظة الخاصة بالطالب.
- بعد ذلك يتم ادخال البيانات الاساسية المطلوبة والتي تتمثل في كتابة الرقم الامتحانى الخاص بك والاسم.
- بعد ذلك يتم اختيار ايقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة من خلال الموقع.
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