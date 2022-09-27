السعودية تؤكد دعم مساعى إيجاد حل سياسى للأزمة الروسية- الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكد مجلس الوزراء السعودى برئاسة العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على دعم المملكة للمساعى الرامية لإيجاد حل سياسى يؤدى إلى إنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية، ومواصلة المساهمة على الصعيد الإنسانى فى تخفيف الآثار الناجمة عنها.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المجلس استعرض خلال اجتماعه بمدينة جدة، نتائج مشاركة المملكة فى الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وما أبرزته خلالها من التأكيد على الاستمرار بدعم العمل المشترك وتعزيز التعاون الدولى لمواجهة تحديات العالم، والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم أكثر سلمية وعدالة، ويحقق مستقبلاً واعداً للشعوب والأجيال القادمة. من جانبه، أضاف وزير الإعلام السعودى المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، أن المجلس شدد على مضامين البيان الصادر عن المجموعة الرباعية الدولية حول اليمن، وما اشتملت عليه من إدانة التعزيزات العسكرية لميليشيا الحوثى وهجماتها داخل اليمن ما يهدد بعرقلة الهدنة، والتأكيد على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيعها، والتنفيذ الكامل لشروطها.

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