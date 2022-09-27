الناتو يطور تقنيات الكم لجعل الاتصالات مستحيلة الاختراق

جدة - نرمين السيد - أكد حلف شمال الأطلنطى "ناتو" أن المشاريع المبتكرة التى يقودها علماؤه وباحثوه والدول الشريكة، تفتح آفاقًا جديدة لتسخير قوة الكم لجعل الاتصالات آمنة ومستحيلة الاعتراض أو الاختراق.





وذكر الحلف فى بيان اليوم، أن تطبيق هذه التقنيات الكمية سيساهم بشكل كبير فى قطاعى الأمن والدفاع وعملية نقل المعلومات فى المستقبل، وحمايتها من أنظمة القرصنة المتقدمة بشكل متزايد والمساهمة فى جهود الناتو للحفاظ على تفوقه التكنولوجى.

وتدرس مشاريع البحث والتطوير لبرنامج العلوم من أجل السلام والأمن التابع لحلف الناتو (إس بى إس) التطبيقات المتعلقة بالأمن لتقنيات الكم ومجالاتها الرئيسية الثلاثة وهى الحوسبة والاستشعار والاتصالات، حيث تعمل الحوسبة الكمومية والاستشعار على تحسين قدرات الكمبيوتر وتقنيات القياس عن بعد إلى مستويات لا يمكن تحقيقها بالطرق التقليدية.

وتُظهر أنشطة برنامج العلوم أفضل النتائج الواعدة فى مجال الاتصالات الكمية، حيث تعمل المشاريع على تطوير أنظمة للتشفير والنقل الآمن للمعلومات.. ومن خلال تلك التقنيات، يمكن الاستجابة بسهولة للمخاوف الأمنية المتزايدة المتعلقة بالتقنيات الجديدة مثل أجهزة الكمبيوتر العاملة بتقنيات الكم، التى يمكنها فك تشفير الاتصالات السرية عن طريق منع الوصول غير المصرح به.

وتعتبر تكنولوجيا الكم هى مجال ناشئ فى الفيزياء والهندسة، يعتمد على مبادئ علوم فيزياء الكم.. ومن أهم الأمثلة على تقنيات الكم الحوسبة الكمومية، وأجهزة الاستشعار الكمومية، والتشفير الكمومى، والمحاكاة الكمومية، وعلم القياس الكمى، والتصوير الكمى.

ويقر المفهوم الاستراتيجى الجديد لحلف الناتو، الذى وافق عليه الحلفاء فى قمة مدريد 2022، بالدور الحاسم للتكنولوجيا، فى تشكيل مستقبل الحلف.. كما يدعم المفهوم الأنشطة البحثية التى تتناول الاتجاهات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعى والهندسة الحيوية ولا سيما تقنيات الكم.