موسكو: 98% من الناخبين فى دونستيك ولوجانسك يؤيدون الانضمام إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجان الانتخابات فى إقليمى لوجانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا، اليوم الثلاثاء أن حوالى 98%؜ من الناخبين فى الإقليمين ومقاطعتى خيرسون وزباروجيا صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا، وفق النتائج الأولية لعملية التصويت.





وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، نقلًا عن بيانات لجان الانتخابات، بأن 97.98٪ من الناخبين صوتوا لصالح انضمام "دونستيك" إلى روسيا بعد فرز 59.30% من الأصوات، وأن 98.69٪ صوتوا لصالح انضمام "لوجانسك" إلى روسيا بعد فرز 61٪ من الأصوات.

يُذكر أن الاستفتاءات الخاصة بانضمام دونستيك ولوجانسك ومناطق فى مقاطعتى خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا انطلقت فى الـ23 من سبتمبر الجارى.

كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين" أعلن فى وقت سابق من اليوم أن وضع المناطق التى تم فيها الاستفتاء سوف يشهد تغيرًا جذريًا من الناحية القانونية، بما يحمله ذلك من أغراض حماية وأمن هذه الأراضى، عقب نتائج الاستفتاءات.

يُشار إلى أن السلطات الروسية اعترفت باستقلال "جمهوريتى دونستيك ولوجانسك" قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة فى 24 فبراير الماضى.