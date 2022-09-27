وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، نقلًا عن بيانات لجان الانتخابات، بأن 97.98٪ من الناخبين صوتوا لصالح انضمام "دونستيك" إلى روسيا بعد فرز 59.30% من الأصوات، وأن 98.69٪ صوتوا لصالح انضمام "لوجانسك" إلى روسيا بعد فرز 61٪ من الأصوات.
يُذكر أن الاستفتاءات الخاصة بانضمام دونستيك ولوجانسك ومناطق فى مقاطعتى خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا انطلقت فى الـ23 من سبتمبر الجارى.
كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين" أعلن فى وقت سابق من اليوم أن وضع المناطق التى تم فيها الاستفتاء سوف يشهد تغيرًا جذريًا من الناحية القانونية، بما يحمله ذلك من أغراض حماية وأمن هذه الأراضى، عقب نتائج الاستفتاءات.
يُشار إلى أن السلطات الروسية اعترفت باستقلال "جمهوريتى دونستيك ولوجانسك" قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة فى 24 فبراير الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: 98% من الناخبين فى دونستيك ولوجانسك يؤيدون الانضمام إلى روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.