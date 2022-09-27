جروسى: انفجارات جديدة تهدد محطة زابوروجيا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد رافائيل جروسى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن موقع محطة زاباروجيا للطاقة النووية الأوكرانية تعرض لقصف وانفجارات جديدة مما أدى إلى كسر النوافذ فى إحدى قاعات التوربينات.





وشدد جروسى فى تصريحات له اليوم الثلاثاء على الحاجة الملحة لإنشاء منطقة حماية للأمان والأمن النوويين حول المحطة.

وذكر جروسى ان خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغوه أن القصف وقع أمس بالقرب من ساحة التبديل الكهربائية بالمنشأة وذلك على بعد بضع مئات الأمتار من مركز التدريب بالمحطة لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار وسمع دوى انفجارات أخرى على مسافة أبعد.

وأشار جروسى أنه وقع انفجاران اليوم بالقرب من قناة تنقل المياه من خزان إلى المحطة من أجل نظام التبريد الخاص بها وهو عنصر أساسى للأمان النووى. ونقل جروسى عن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لم تلحق أضرار بهياكل المحطة ومعداتها لكن النوافذ فى قاعة التوربينات بوحدة المفاعل 2 تحطمت.

واضاف جروسى ان سبب الانفجارات غير واضح حاليا ويجرى التحقيق معه.

وقال المدير العام أن الوضع العام لا يزال غير مستقر وأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية للحد من مخاطر وقوع حادث كبير فى أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا والتى تقع الآن فى وسط منطقة حرب.