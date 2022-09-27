العالم اليوم - زيلينسكي: لا يمكن التفاوض مع روسيا بعد "الاستفتاءات"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:23 مساءً - اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يمكن لبلاده أن تتفاوض مع موسكو بعد "الاستفتاءات" التي نظمت في 4 مناطق أوكرانية للانضمام إلى روسيا.

وقال زيلينسكي خلال مداخلة مسجلة في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن "اعتراف روسيا بـ(الاستفتاءات الزائفة على أنها طبيعية)، وتطبيقها نفس السيناريو الذي طبقته في شبه جزيرة القرم، ومحاولتها مرة إضافية ضم جزء من الأراضي الأوكرانية، كل هذا يعني أنه لا يتعين علينا التفاوض مع الرئيس الروسي الحالي".

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