وكيلة سياسات الأمم المتحدة: الاستفتاءات فى أوكرانيا تخالف القانون الدولى

جدة - نرمين السيد - قالت وكيلة الأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إن الاستفتاءات بضم أراضٍ أوكرانية إلى روسيا، تخالف القانون الدولى، مشددة على التزام الأمم المتحدة بسيادة ووحدة أوكرانيا.





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