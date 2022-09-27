العالم اليوم - فيديو.. وزراء يؤدون القسم أمام الملك سلمان بحضور ولي العهد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 10:23 مساءً - أدى بعض الوزراء الجدد القسم أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وبحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية :"تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعالي الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان وزير التعليم، وذلك عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما في منصبيهما الجديدين، قائلَين ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص)".

محمد بن سلمان رئيسا للوزراء

وفي وقت سابق، أصدر العاهل السعودي، أمرا ملكيا بتعيين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء، في إطار إعادة تشكيل المجلس.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس): "يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.".

وبحسب بيان رسمي، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. وذلك على النحو التالي:

1ـ صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.

2ـ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة.

3ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للطاقة.

4ـ صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة.

5ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للرياضة.

6ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للداخلية.

7ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.

8 ـ صاحب السمو الملكي الأمير / خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للدفاع.

9ـ صاحب السمو الأمير / فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

10ـ صاحب السمو الأمير / بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.

11ـ الشيخ / صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.

12 ـ الدكتور / عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

13ـ الدكتور / وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل.

14ـ الدكتور / مطلب بن عبد الله النفيسة وزير دولة.

15ـ الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.

16ـ الدكتور / إبر أهيم بن عبد العزيز العساف وزير دولة.

17ـ الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

18ـ الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.

19ـ الدكتور / ماجد بن عبد الله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.

20ـ الأستاذ / محمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير دولة.

21ـ المهندس / عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.

22ـ الأستاذ / خالد بن عبد الرحمن العيسى وزير دولة.

23ـ الأستاذ / عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

24ـ الأستاذ / ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

25ـ الأستاذ / محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجدعان وزيراً للمالية.

26- المهندس/ عبد الله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

27- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

28- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة.

29- الأستاذ/ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

30- المهندس/ صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.

31- الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.

32- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.

33- الأستاذ/ فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

34- الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

35- الأستاذ/ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم.