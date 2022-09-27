الناتو يوافق على بعثة كوريا الجنوبية للحلف

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان أصدره الحلف أن المفهوم الاستراتيجى الجديد للناتو يشمل موافقة الحلفاء على "تعزيز الحوار والتعاون مع الشركاء الجدد والحاليين فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ لمواجهة التحديات الإقليمية والمصالح الأمنية المشتركة".
وأضاف البيان أن جمهورية كوريا الجنوبية شريك نشط فى حلف الناتو، حيث طور الحلف وسول شراكة قوية منذ عام 2005 قائمة على القيم المشتركة، ويجرى تطوير الحوار السياسى والتعاون العملى بين الجانبين عبر عدة مجالات تشمل: عدم الانتشار النووى والدفاع الإلكترونى ومكافحة الإرهاب ومشاريع العلوم المدنية المتعلقة بالأمن وقابلية التشغيل البينى والدفاع الكيميائى والبيولوجى والإشعاعى والنووى، وكذلك الاستعداد المدنى والمرونة والإغاثة فى حالات الكوارث.
يشار إلى أن دول الحلفاء اتفقت على دعوة جميع الدول شركاء الناتو لإنشاء بعثات تابعة لهم بالناتو فى عام 2011.
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