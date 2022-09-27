جدة - نرمين السيد - ودعا الوزير الأمريكى -فى تصريحات صحفية أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء- الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى إنهاء ما وصفه بـ"حربه الاختيارية على أوكرانيا"، لافتا إلى أن الأوضاع فى أوكرانيا فاقمت أزمة الغذاء العالمية. وقال بلينكن "إننا نعمل على التصدى لأزمة الغذاء العالمية"، وأوضح أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يؤيد توسيع عضوية مجلس الأمن الدولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: الغرب لن يعترف مطلقا بالاستفتاءات التى نظمتها روسيا فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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