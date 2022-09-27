روسيا: رد فعل طوكيو على اعتقال دبلوماسى يابانى غير مبرر

وأضاف جالوزين، فى تصريحات صحفية، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "أن موسكو هى التى لديها سببا لطلب الاعتذار من اليابان، فالدبلوماسى اليابانى كان يتصرف بما يخالف سلطته، وخالف قوانيننا واتفاقية فيينا، وبالتالى الجانب الروسى لديه كل الأسباب للاحتجاج، كما أعرب بالأمس، ولديه سبب فى المطالبة بالاعتذار عن مثل هذا السلوك"، مطالبا بمنع مثل هذه التصرفات من قبل الدبلوماسيين اليابانيين فى روسيا فى المستقبل.
وأكد السفير الروسى أنه "تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية اليابانية بعد اعتقال الدبلوماسى اليابانى"، قائلا: "لقد أجبت بما يتوافق مع موقفنا، لقد قلت ما حدث بالفعل وكررت موقفنا الذى نقله الجانب الروسى إلى الجانب اليابانى أمس".
وتعليقا على الانتقادات الموجهة لمنفذى القانون الروس الذين احتجزوا الدبلوماسى اليابانى، شدد جالوزين على أنهم "تصرفوا فى إطار التزام صارم بالقوانين الروسية".
وصرح جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، أمس الاثنين، بأنه "تم القبض على دبلوماسى يابانى متلبسا أثناء شراء معلومات سرية، مقابل أجر حول الجوانب الحالية لتعاون روسيا مع دولة فى آسيا والمحيط الهادئ، فيما يخص سياسة العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادى فى المنطقة البحرية".
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