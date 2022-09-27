عاجل.. الدنمارك: التسرب النفطى من خط نورد ستريم ناجم عن عمل متعمد

جدة - نرمين السيد - ودعت الحكومة السويدية، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع طارئ لمناقشة تسرب الغاز من خطى "نورد ستريم 1 و 2" فى بحر البلطيق.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الرسمية فى السويد، أنها رصدت انفجارات تحت سطح البحر فى مواقع تسريب خط أنابيب الغاز الروسى "نورد ستريم"، كما أعلنت الدنمارك تسرب كميات كبيرة من الغاز من خط نورد ستريم، مؤكدة أن ذلك التسريب سيستمر لعدة أيام.

واعتبرت الحكومة الأوكرانية فى كييف، أن تسرب الغاز من "نورد ستريم 1 و2" هجومًا إرهابيًا مخططا له من موسكو.