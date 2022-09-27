عاجل.. مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة حول تطورات الأزمة الروسية- الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ومنذ يوم الجمعة الماضى، أطلقت موسكو عمليات الاستفتاء فى 4 مناطق أوكرانية للتصويت على ضم تلك المناطق للدولة الروسية، وهى: "دونيتسك ولوهانسك" شرقاً، و"خيرسون وزابوريجيا" جنوبًا.
وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، نقلًا عن بيانات لجان الانتخابات، بأن 97.98٪ من الناخبين صوتوا لصالح انضمام "دونستيك" إلى روسيا بعد فرز 59.30% من الأصوات، وأن 98.69٪ صوتوا لصالح انضمام "لوجانسك" إلى روسيا بعد فرز 61٪ من الأصوات.
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