عاجل.. مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة حول تطورات الأزمة الروسية- الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ومنذ يوم الجمعة الماضى، أطلقت موسكو عمليات الاستفتاء فى 4 مناطق أوكرانية للتصويت على ضم تلك المناطق للدولة الروسية، وهى: "دونيتسك ولوهانسك" شرقاً، و"خيرسون وزابوريجيا" جنوبًا.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، نقلًا عن بيانات لجان الانتخابات، بأن 97.98٪ من الناخبين صوتوا لصالح انضمام "دونستيك" إلى روسيا بعد فرز 59.30% من الأصوات، وأن 98.69٪ صوتوا لصالح انضمام "لوجانسك" إلى روسيا بعد فرز 61٪ من الأصوات.