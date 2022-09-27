بايدن: قانون خفض التضخم سيمنع رفع أسعار الأدوية

جدة - نرمين السيد - وأوضح بايدن -فى تصريحات صحفية أوردتها قناة الحرة الأمريكية- أن الشركات الكبيرة عليها دفع الحد الأدنى من الضرائب، لافتا إلى أنها تمتعت بتخفيضات ضريبية كبيرة. وأكد بايدن أن الشركات الكبيرة سوف تدفع حصتها الضريبية العادلة.

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