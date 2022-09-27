العالم اليوم - طالبان توقع اتفاقا مع روسيا لتوريد وقود وقمح

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 09:22 مساءً - قال القائم بأعمال وزير التجارة والصناعة الأفغاني، حاجي نور الدين عزيزي، إن حركة طالبان وقعت اتفاقا مؤقتا مع روسيا لتوريد البنزين والديزل والغاز والقمح إلى أفغانستان.

ويأتي تصريح مسؤول طالبان لوكالة "رويترز"، فيما يعيش العالم على وقع نقص المواد الغذائية والطاقية، بسبب تبعات الوباء والحرب التي اندلعت بأوكرانيا في فبراير الماضي.

ويكابد الأفغان أزمة اقتصادية خانقة، بينما تقف البلاد على شفا الانهيار، بفعل وقف معونات دولية، بعد الانسحاب الأميركي من البلاد في أغسطس 2021.

وطالبت طالبان مرارا بتمكينها من أموال أفغانية جرى تجميدها في مصارف أميركية، قائلة إن العقوبات الأميركية تنعكس بشدة على المواطن الأفغاني.

وفي أبريل الماضي، جرى تعيين أول قائم بالأعمال في السفارة الأفغانية بالعاصمة الروسية موسكو، في مؤشر على اعتراف روسيا بالسلطات الجديدة في كابل.

وما زالت أغلب دول العالم مترددة في الاعتراف بشرعية طالبان، وتشترط مراعاة جملة من الشروط، وأكثرها متعلق بحقوق الإنسان، من أجل إقامة علاقات طبيعية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي.