العالم اليوم - مشروبات كحولية سامة توقع 15 قتيلا في مدينة مغربية

انتم الان تتابعون خبر مشروبات كحولية سامة توقع 15 قتيلا في مدينة مغربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 09:22 مساءً - ذكرت تقارير صحفية في المغرب، أن 15 شخصا لقوا حتفهم في مدينة القصر الكبير، شمال غربي البلاد، يوم الثلاثاء، إثر تناول مشروبات كحولية سامة، فيما يتلقى ثلاثة آخرون العلاج، من جراء مضاعفات الشرب.

وأورد موقع "هسبريس"، نقلا عن مسؤول وزارة الصحة في إقليم العرائش، شوقي أمراي، أن المستشفى المحلي في مدينة القصر الكبير استقبل 9 جثث، في صباح الثلاثاء، ثم ارتفع عدد الضحايا على مدار اليوم، ليصل إلى 15.

وبحسب المصدر، فإن المصابين الثلاثة الآخرين بسبب استهلاك الكحول السامة يتلقون الرعاية الطبية في الوقت الراهن، وحالتهم مستقرة.

في غضون ذلك، أوقفت السلطات الأمنية رجلا في الثامنة والأربعين من عمره يشتبه في أن يكون قد باع المشروبات الكحولية السامة للضحايا.

وأسفرت التحقيقات التي أجراها الأمن عن توقيف ابن المشتبه فيه أيضا، نظرا لدوره في ترويج المشروبات الخطيرة على الصحة.

ولدى القيام بعملية تفتيش، تمكن عناصر الأمن من حجز 49 لترا من الكحول المهربة التي يشتبه في أن تكون مسؤولة عن وقوع عدد كبير من القتلى.