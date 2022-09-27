العالم اليوم - البنتاغون يتحدث عن "موقفه" النووي تجاه روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 09:22 مساءً - قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الثلاثاء، إنه على الرغم من التهديدات الروسية لأوكرانيا والناتو باستخدام الأسلحة النووية، فإن البنتاغون لم ير أي تغييرات من شأنها أن تؤدي إلى تغيير موقف القوى النووية الأميركية.

وفي إفادة صحفية، قال البريجيدير جنرال باتريك رايدر "من الواضح أننا نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. لكننا لم نر في هذه المرحلة أي شيء من شأنه أن يدفعنا إلى تعديل موقفنا النووي في هذا الوقت".

ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك أي تحركات جديدة بشأن قوى روسيا النووية، رفض رايدر الخوض في تفاصيل بعد أن قال إن الولايات المتحدة "ليس لديها أي سبب لتعديل موقفنا في هذه المرحلة".

وكشف حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن سيناريو توجيه ضربة نووية لأوكرانيا قائلا إن حلف شمال الأطلسي سيخشى جدا من "نهاية نووية للعالم"، إذا دخل مباشرة في الصراع ردا على ذلك.