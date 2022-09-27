رسم دخول حديقة ربدان للعائلات أبي ظبي الترفيهية لقضاء وقت مثالى

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عمر شويل - جدة رسم دخول حديقة ربدان للعائلات أبي ظبي ، توجد حديقة ربدان بشارع زوان أبو ظبي وتتميز بأنها من أفضل وأهم الحدائق العائلية بالإمارات العربية المتحدة، إذ نجد بها مختلف الأنشطة وألعاب الأطفال وجلسات عائلية متميزة كما يمكن ممارسة الرياضات المختلفة بها ولا شك في أن الاستجمام يحتاج إلى مساحات خضراء واسعة تلك التي تتواجد بالحديقة بكثرة مع الهواء الطلق الجميل والهدوء الذي يجعلها المفضلة في الرحلات العائلية.

حديقة ربدان أبي ظبي

تمتاز الحديقة باتساع المساحة ووجود الكثير من المساحات الخضراء التي تريح العقل والهدوء الذي يبحث عنه جميع الأشخاص، كما نجد حديقة ربدان تمتاز بوجود نافورة مائية رائعة الجمال تجذب الأنظار، ولذلك يفضل الكثير من الأصدقاء أو العائلات الذهاب للمكان وقضاء يوم مميز بين المناظر الطبيعية الجميلة، ولا شك أن الحديقة تحتوي أيضا على مطاعم مختلفة يمكن تناول وجبات الإفطار والغداء وأيضا العشاء بها إذ أن الوجبات تكون متنوعة على مدار اليوم، ونجد المطعم يقدم مأكولات شهية من مختلف أنحاء العالم مع تقديم المشروبات والحلوى الشهية وبأفضل الأسعار.

يوجد أماكن خاصة لمحبي الرياضة حيث نجد هناك ملعب لكرة القدم أو كرة اليد والسلة أيضا ويمكن المشي لمسافات طويلة داخل المكان والتمتع بالمناظر الرائعة، كما يوجد بالحديقة مجسم خيل يمكن التقاط بعض الصور التذكارية بجواره وأيضا هناك العديد من أنواع الزهور ذات الروائح الجميلة والألوان الرائعة.

مميزات حديقة ربدان أبي ظبي

تعتبر زيارة الحدائق من الزيارات الهامة بالنسبة للعائلات وذلك لاستعادة النشاط والحيوية والهروب من الضغط، وتعد حديقة ربدان من أشهر حدائق الإمارات يأتي لها الزوار من مختلف الأنحاء للاستمتاع بالأجواء الرائعة، كما أن الحديقة تقام بها فعاليات مختلفة خاصة وعامة ويمكن إقامة العديد من الحفلات بها نظرا لاتساعها وتميزها بالمناظر الجميلة، ونجد حديقة ربدان الشهيرة تمتاز بوجود الاستراحات الخاصة في مختلف الأنحاء مع وجود حمامات وعربات حلوى للأطفال، ويوجد بها أيضا مواقف للسيارات.

رسم دخول حديقة ربدان للعائلات أبي ظبي

تعتبر الحديقة من الحدائق العامة التي يكون دخولها مجاني كما أن أنها مفتوحة منذ الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وتمتاز أنها بالقرب من عدة فنادق ومطاعم شهيرة بالإمارات ومن أهم ما ميز الحديقة كونها آمنة تماما على الأطفال بخلاف وجود ملاهي صغيرة بها عدة ألعاب ممتعة، ووجود النافورة يعطي للمكان بهجة وتميز وأجواء ممتعة يسعد بها الزوار بمختلف أعمارهم.