نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهر الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مظاهر الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي حيث تحتفل قريباً الإمارات العربية المتحدة بيوم التأسيس وتعد من أهم الأحداث الوطنية والأعياد الرسمية المهمة للغاية داخل دولة الإمارات، ويتم الاحتفال به في الثاني من شهر ديسمبر من كل عام، حيث يرجع لذلك اليوم إلى دعوة الشيخ زايد رحمه اللّه حكام الإمارات السبع وهم حاكم أبو ظبي الشيخ زايد بن سلطان”، آل نهيان حاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي وحاكم إمارة الشارقة الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الإمارة، الفجيرة الشيخ محمد الشرقي، وحاكم إمارة أم القيوين الشيخ أحمد المعلا، وحاكم إمارة عجمان الشيخ حميد النعيمي، للتوحيد معا وتم عقد اجتماع لذلك في دبي، يوم 1 ديسمبر 1971 وفي اليوم التالي 2 ديسمبر الدستور الجديد للإمارات وإعلان اتحاد هذه الإمارات معا تحت راية دولة واحدة مستقلة عن بريطانيا، وقبلها بعده أياما يتبادل الشعب الإماراتي عبارات التهنئة والاحتفال بحلول عيد الاستقلال وقد سمي بهذا الاسم أيضاً.

مظاهر الاحتفال بهذا اليوم

في هذا اليوم تقدم جميع المصالح الحكومية بإعطاء أجازه رسمية لمواطنيها لكي يحتفل كلٍ منهم بهذا اليوم على طريقته الخاصة، أما عن الدولة فتقام أكبر الاحتفالات تمجيداً وتخليدا لهذا اليوم العظيم، وسوف يقام الاحتفال أربع ليال، وطوال هذه المدة ستلمع سماء دبي بالأنوار والإضاءة باللون الأحمر والأبيض والأسود والأخضر وهذه ألوان علم دولة الإمارات، ويحضر الاحتفال عالية القوم ومن أكبر القيادات بالدولة لمشاهدة الاحتفالية وستقام فقرات عديدة ويأتي أبناء الوطن من أشهر المطربين للأحياء فقرات الغناء المتنوعة، وتقام أيضا العروض العسكرية والجوية، وستقام أيضاً عروضا مسرحية متنوعة تحكي عن تاريخ الإمارات العربية المتحدة، وتقدم المتاجر والمحال الكبرى والأسواق التجارية خصومات كبرى لجميع المواطنين احتفالا بهذا اليوم، وسيزن برج خليفة بألوان العلم أيضا وهو نوع من جذب السياحة لدبي الذي يأتي لزيارته الكثير من المواطنين الإماراتيين والسائحين من كل بلاد العالم وموقعه في وسط دبي، وسيقام احتفالات في دبي فستيفال سيتي.

عبارات تهنئته باليوم الوطني لدولة الإمارات