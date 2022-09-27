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عمر شويل - جدة رقم مكتب ديوان ولي العهد الشيخ محمد بن زايد الحاكم لدولة الإمارات في أبو ظبي، والذي يستقبل طلبات المواطنين والقادمين من الدول الأجنبية والمقيمين في الدولة، وأيضا طلبات من خارج الدولة من جميع دول العالم، وذلك للاستجابة لطلبات المساعدات المالية والعلاجية، وتصل بعض لمساعدات لحوالي 200 ألف درهم للمحتاجين لها بالفعل، على أن يكون المتقدم من المستحقين لها.

المساعدات الإنسانية للديوان برقم الملف

يوفر ديوان شؤون الرئاسة أو الديوان الملكي المنصة الخاصة بتقديم المساعدات لجميع المتقدمين، حيث يتم فلترة الطلبات ليحصل عليها فقط كل من المستحقين والذين استكملوا الملف الخاص بالتقديم بالشكل الصحيح، ويتم دراسة الطلب بالشكل الملائم ليحصل المحتجين فقط عليها، على أن يتم الرد عليهم في أسرع وقت ممكن.

[رقم مكتب ديوان ولي العهد] طلب مساعدة الشيخ محمد بن زايد MOPA.ae شؤون الرئاسة

قام الشيخ زايد رحمة الله عليه بإطلاق مكتب خاص باستقبال طلبات المساعدات، قام بتعميم الطلبات لتشمل المواطنين وغير المواطنين، وذلك في السنوات الأخيرة من القرن الماضي برأس مال مليون دولار، واستمر العمل الإنساني حتى اليوم بعد أن تطور العمل المقدم من الديوان واصبح استقبال الطلبات فيه إلكتروني براس مال بالمليارات، يتم تقديمها على شكل مساعدات لطالبي المعونة وأيضا على هيئة حملات إغاثية للبلد المحتاجة لها.

ديوان شؤون الرئاسة

ما هي متطلبات قبول طلب مساعدة

يجب تسجيل الطلب على المنصة الإلكترونية لديوان ولي العهد الإماراتي في أبو ظبي.

يكون صاحب الطلب هو المستفيد من المساعدة.

يتقبل الديوان طلبات الحصول على المساعدات (المالية – السكنية – العلاجية).

يتم تحديد أنواع محددة من المساعدات العلاجية، كما لا يتم قبول مساعدات في عمليات التجميل.

يجب استكمال كافة بيانات الطلب ولا يتم النظر في المعروض الذي لا يستوفي البيانات.

يتم تقديم الوثائق الثبوتية التي تثبت الاحتياج مع الطلب.

يجب الحصول على رقم الملف لاستكمال خطوت التقديم.

يتم الاتصال على أرقام الديوان للاستعلام عن الطلب أو تحديد مواعيد للمقابلة.

ما هي شروط التقديم على مساعدة من الشيخ محمد بن زايد

يكون على المتقدم بالطلب من الإماراتيين تقديم رقم الهوية.

يتم تقديم بطاقة التنقل لغير الإماراتيين.

تقوم الديوان بتقديم المساعدات السكنية للذين يتقدموا بما يثبت أن ليس لهم مسكن خاص.

يتم تقديم شهادة موثقة بالدخل.

يقوم الديوان بدفع 20% فقط من تكلفة عمليات الولادة القيصرية ولا يتم قبول عمليات التجميل.

يتم تقديم الوثائق الثبوتية بالاحتياج لعمليات عاجلة من مؤسسة طبية موثقة.

ما هي أنواع المساعدات المقدمة

مساعدات مالية يتم تقديمها للفئة المستحقة بالفعل لها أو مشاركة في عمليات عاجلة.

يتم تقديم مساعدات علاجية بالتشارك مع الهلال الأحمر الإماراتي.

تقوم المشروعات السكنية القومية مثل مشروعات زايد للإسكان بتقديم سكن مناسب للمحتاجين يشمل تكلفة الأثاث، بمنحة لا ترد.

يمكن تقديم مساعدات للحج والعمرة لغير القادرين كذلك.

مؤسسات خيرية تعمل في الإمارات

مؤسسة الشيخ محمد بن راشد والتي تعمل في دبي.

مؤسسة الشيخ حمدان بن راشد.

مؤسسة ام الإماراتيين للعمل الخيري.

مؤسسة دار الخير الإماراتية.

هيئة أل مكتوم الإنسانية.

كيف أحصل على مساعدة من الديوان الملكي بالإمارات

ديوان ولي العهد حالة طلبات المواطنين في ديوان ولي العهد يقوم المستخدم باختيار ايقونة الحصول على رقم الملف ويقوم باتباع خطوات الحصول عليه. بعد الحصول على رقم الملف يعيد التسجيل ويقوم بتسجيل رقم الملف الخاص به. يتم التواصل لتحديد موعد أو للاستعلام عن طلب عبر ارقام اتصال ديوان ولي العهد

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