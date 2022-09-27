نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات 2022 تمويل الإجارة لامتلاك سيارة أحلامك في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة اليسر للإجارة والتمويل خاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، ومن خلال موقعها تجد عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات 2022 – 1444، والتي تقدم الكثير من خيارات التمويل للأفراد، مثل تمويل الإجارة الذي يصل إلى 300 ألف ريال، ويمنحك الحصول على سيارة عن طريق اليسر بأقساط سهلة، ومن خلال خدمة العملاء تحصل على مساعدتك في اتخاذ القرار المناسب لاختيار نوع التمويل المقدم من الشركة.

عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات 2022

تأسست شركة اليسر للإجارة والتمويل عام 1990م، كقسم تمويلي وإنما استقلت في عام 2014 وحصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي لممارسة أنشطة التمويل الشخصي وللمشروعات أو المنشآت الصغيرة، وكذلك التمويل التأجيري، والاستهلاكي الذي يحتاج إليه العميل لشراء أدوات منزلية أو شخصية لتمويل يصل إلى 50 ألف ريال بدون كفيل، بينما التمويل التأجيري لمتابعة عروض تقسيط السيارات فيصل مبلغ التمويل إلى 300000 ريال.

شروط شركة اليسر للتقسيط

من الدخول على رابط تمويل الإدارة اليسر، ستجد بيان بمزايا التمويل والشروط المطلوبة، ونقدم لكم الشروط العامة للحصول على تمويل اليسر:

عمر المتقدم السعودي ما بين 21- 60 عام.

بينما المتقدم من المقيمين بالمملكة فاشترطت شركة اليسر ان يكون العمر ما بين 22-60 عام.

راتب العميل لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

وكذلك يجب أن يكون له مدة خدمة في عمله قبل التقديم لا تقل عن 3 اشهر.

تطبيق ضوابط التأمين الشامل للمركبات، والتزام العميل بكافة الشروط والأحكام المطلوبة.

وضرورة تقديم المتقدم تعريف بالراتب.

مع توفر رخصة قيادة سارية، وبطاقة هوية وطنية أو هوية مقيم، وتقديم عرض سعر السيارة.

كم تمويل اليسر؟ ومزاياه

قيمة التمويل التأجيري كما ذكر موقع شركة اليسر يصل قيمته إلى 300 ألف ريال، وهذا ضمن مزايا التمويل بالشركة، كما يتميز بالأتي:

تحصل على تمويل السيارات بدون كفيل.

ولا تسدد دفعة أولى، وتكون الدفعة الأخيرة بنسبة 30%.

كذلك التمويل بدون سداد رسوم إدارية .

ويصل مدة القرض التمويلي إلى 5 سنوات.

كما يتاح تمويل السيارات المستعملة، مع توفر شبكة واسعة للوكلاء والمعارض للاختيار ما يناسبك.

حاسبة التقسيط

كما توفر شركة اليسر حاسبة تقسيط الإجارة، والتي منها قيمة التمويل ثم مدة التأمين، وتقوم الحاسبة بتحديد القيمة الإجمالية والقسط الشهري.

ويتم تقديم طلب التمويل إلكتروني عبر نموذج طلب التمويل بالموقع بخطوات سهلة للحصول على عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات 2022 سواء كانت جديدة أم مستعملة من خلال المعارض والوكلاء المشاركين.