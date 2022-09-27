نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي بدون كفيل يبدأ من 10.000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل للمتقاعدين الذين يملكون راتب تقاعدي بسيط، ولجميع محدودي الدخل، يمكنهم الحصول على أفضل تمويل شخصي بأقل راتب، حتى لا يواجه مشاكل في المال أو الحصول على الدعم المستحق له، ليقوم بشراء أو دفع المصاريف الدراسية وشراء سيارة جديدة أو مستعملة، فيمكنه استخدام التمويل كيفما يشاء، ولذلك فقد وفر لك البنك المركزي السعودي مجموعة كبيرة من البنوك السعودية الموثقة والمهتمة بمزاولة تقديم التمويل للأفراد المحتاجين وللشركات المتوسطة والصغيرة.

تمويل للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي

يمكنك أن تحصل على تمويل تقاعدي يبدأ من 10.000 ريال وقد يصل مبلغ التمويل إلى 500.000 ريال، قرض شخصي يبدأ من 15 ألف ريال بدون رسوم، وذلك وفق ما تحتاج إليه وتقم بالسداد خلال فترة تمتد إلى 60 شهرا، تمويل شخصي للرجال بدون كفيل، ولكن هناك بعض من الشروط التي يجب توافرها حتى تحصل على تمويلك في أسرع وقت، والتمويل بدون كفيل وبهامش ربح تنافسي، وحتى لا تشعر بالعبء الثقيل فقام البنك بإعفائك من سداد باقي الأقساط في حالة الوفاة.

شروط تمويل المتقاعدين

يتميز التمويل الشخصي للمتقاعدين بأنه له شروط بسيطة ومن أهم تلك الشروط أن يكون الدخل الشهري يبدأ من 3000 ريال، وأن يكون العمر من 40 عاما وحتى 67 عاما، ويجب أن تكون على علم بأن الرسوم الإدارية 1.15% أو 5.750 ريال إيهما أقل يتم أخذه من المبلغ التمويلي، ويكون السداد شهريا بأقساط بسيطة، ومتطلبات بسيطة حتى تتمكن من التقديم لطلب التمويل للمتقاعدين فورا وفي أقل من نصف ساعه سوف تحصل على التمويل ويتم التحويل إليك في الحال.

طريقة الحصول على التمويل للمتقاعدين

فقط قم بإحضار المستندات المطلوبة إذا توافرت معك الشروط المطلوبة للحصول على القرض التمويلي، وهي عبارة عن صورة من الهوية الوطنية، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، أو صورة من جواز السفر للمقيمين، وصورة من رخصة القيادة وتكون سارية المفعول، وتقديم تعريف بالراتب والذي تكون صلاحيته شهر، وخطاب تحويل الراتب.

رقم خدمة عملاء بنك ساب

إذا أردت أن تحصل على التمويل فيرجى الاتصال على رقم خدمة عملاء بنك ساب 8001248888 من داخل المملكة العربية السعودية ، أما إذا كنت خارجها فالاتصال على رقم +9668001248888 والاتصال على مدار الاسبوع في أي وقت، حتى تستطيع أن تحصل على أجوبة جميع أستفساراتك وتقديم الشكاوى، وتقوم بتعبئة نموذج تمويل المتقاعدين إلكترونيا أو التوجه إلى الفرع بالمملكة لتحصل على التمويل في أقل وقت، والتمويل متاح للمقيمين فقط إذا كانوا داخل المملكة وليس خارجها.