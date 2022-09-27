بدون إيداع أول قسط تمويل شخصي نقدي بقيمة 300 الف وبدون تحويل الراتب

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عمر شويل - جدة يتوفر العرض مبالغ مالية كبيرة للعملاء التي تساعدهم في تلبية طلباتهم، وتوفر لهم أيضا السيولة النقدية، بطريقة ميسرة وبشروط بسيطة غير معقده للعملاء داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن من يتقدم بهذا الطلب لا يحتاج الي تحويل الراتب الشهري، وهو من أهم العروض التي تقوم شركة النايفات بتقديمها للمواطنين بالمملكة.، يمكن للعميل الحصول على تمويل فوري بدون ضامن أو كفيل، وأيضاً الحصول علي مبلغ مالي التي يرغب فيه بدون دفع أول قسط من الأقساط التمويلية المطلوبة.

كيف يمكن التقديم علي طلب التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل

يقوم الشخص التي يرغب في تقديم طلب تمويل شخصي في شركة النايفات، عن طريق تعبئة نموذج الطلب للتمويل المقدم علي الموقع الرسمي الإلكتروني للشركة عبر الإنترنت، وبدون اللجوء الي زيارة فرع الشركة داخل المملكة، ومن الضروري التوقيع علي عقد شركة النايفات في أقرب فرع.

مزايا التمويل الشخصي من شركة النايفات

يتساءل الكثير عن ماهي مزايا منتج التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة؟ حيث يتوفر التمويل من شركة النايفات علي طريقة الشريعة الإسلامية، العديد من المميزات التي تقدمها الشركة للعملاء من خلال المنتج، لتقديم أفضل الطرق لمساعدة للعميل، وقت تصل قيمة مبلغ التمويل لشركة النايفات الي 300 ألف ريال سعودي، لكي يستفيد العميل من العرض لا يحتاج الي تحويل راتب شهري، يحصل العميل بدون ضامن ولا كفيل الي مبلغ التمويل الشخصي حوالي 100 ألف ريال سعودي، من أجل تسهيل للعملاء عملية السداد وفرة شركة النايفات العديد من الخيارات، تصل مدة سداد التمويل الشخصي الي 5 سنوات بدون تحويل راتب وبدون ضامن.

الشروط والمعايير العامة للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل

من يرغب في تقديم طلب التمويل يكون من الحاصلين على الجنسية السعودية، من الفئات التي تستطيع الاستفادة من ضمن القطاع الخاص أو موظفي الجهات الحكومية، وأن لا يقل الراتب الشهري للعميل عن 4000 ريال سعودي، ويكون سن العميل ولا يزيد عن 60 عام ولا يقل عن 20 عام، للعميل المتقدم بدون تحويل راتب وبدون كفيل، وأخيراً نرجو أن نكون قدمنا لكم التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موضوع، تمويل نقدي بدون إيداع أول قسط ولا يحتاج الي تحويل الراتب الشهري للعميل.