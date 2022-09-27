نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة مباراة مصر وليبيريا Egypt Vs Liberia اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لحظة بلحظة مباراة مصر وليبيريا Egypt Vs Liberia، والتي تقام وديا في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، حيث يخوض المنتخب الاول لكرة القدم بقيادة المدرب روى فيتوريا الودية الثانية، خلال نهاية المعسكر على استاد الاسكندرية، حيث يواجه منتخب مصر منتخب ليبيريا فى تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر التاسعة بتوقيت السعودية، وذلك ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا فى كوت ديفوار، وذلك فى غياب كلا من كابتن محمد صلاح لاعب نادى ليفربول ومصطفى محمد واحمد فتوح لاعب نادى الزمالك، حيث اعطاهم المدرب راحة وفي الوقت نفسة من أجل منح الفرصة لمجموعة جديدة من اللاعبين فى اعطائهم الفرصة فى المشاركة.

مباراة مصر وليبيريا Egypt Vs Liberia

من خلال القنوات الناقلة للمباراة يمكنك مشاهدة مباراة مصر وليبيريا المقامة الليلة، حيث ستقام المباراة على استاد الاسكندرية وسط حضور جماهيرى 5000 متفرج، وقد صرح كابتن روى فيتوريا ان الجهاز الفنى يحترم المنافس وانه مستعد بشكل قوى لمباراة اليوم امام منتخب ليبيريا، وان طموحة الذهاب الى المونديال مع منتخب مصر، وصرح ايضا انه سوف يدفع باللاعب احمد حسن كوكا فى قيادة الفريق فى خط الهجوم امام منتخب ليبيريا، كذلك يدفع باللاعب محمد عبد المنعم فى خط الدفاع من اجل تحقيق الفوز مع الفراعنة، أما القنوات الناقلة لمباراة فهي قناة أون تايم سبورت On time sport، وسوف تجد تردد القناة في الفقرة القادمة من هذا التقرير.

تشكيل مصر ضد ليبيريا اليوم

أما عن تشكيل مصر اليوم، فقد تم التصريح رسميا عن التشكيل النهائي من قبل المدير الفني للمنتخب الوطني روي فيتوريا، ونوضح لكم التشكيل النهائي للمنتخب وهو

حراسة المرمى محمد الشناوى.

خط الدفاع : أحمد حجازى، محمد عبدالمنعم، عمر جابر، محمد حمدى.

خط الوسط : محمود حمادة، إمام عاشور، طارق حامد.

خط الهجوم : محمود تريزيجة، عمر مرموش، احمد حسن كوكا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيريا

أما عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيريا فهي واحدة من أشهر القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، حيث يمكنكم عشاق كرة القدم مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا الودية عبر شاشة اون تايم سبورت، وذلك من خلال استخدام الريموت كنترول وضبط تردد القناة بسهولة، واليكم بيانات التردد الصحيحة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد : 11861.

الاستقطاب : أفقى.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تغطية مباراة مصر الشوط الاول

من أجل متابعة مباراة الليلة التي ينتظرها الالف في مصر، سوف نغطي لكم لحظة بلحظة احداث الشوط الاول، علما بأن المباراة ودية لكن مسموح بتواجد الجمهور، في الوقت نفسه يمكنكم مشاهدة احداث المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت On time sport الرياضية المتخصصة، أو من خلال هذا التقرير الفوري.

الآن وفي سياق متابعتنا لاحداث الشوط الأول من المباراة، والتي مر منها نحو 37 دقيقة، نجد تسجيل هجمة لمنتخب مصر، وذلك من خلال اللاعب تريزيجية، لكن تصدم بالعارضة وهي أبرز احداث الشوط الاول، ولم يتم عمل اي تبديل في صفوف نادي منتخب مصر حتي الان، وسوف نوفر لكم اي جديد حول احداث الشوط الاول التي تتميز بالاستقرار حتي اللحظة الراهنه وعدم تسجيل اي اهداف حتي الآن.