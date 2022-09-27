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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فني نظارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1444 تقديم برنامج فني تركيب نظارات في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من زوار محرك البحث جوجل عن فني نظارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1444، وذلك تزامناً مع إعلان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن بدء التسجيل في برنامج فني تركيب نظارات المنتهي بالتوظيف، يؤهل برنامج فني نظارات إلى تصنيع السلع البصرية المختلفة، وهو تدريب مدته 6 أشهر وينتهي بالتوظيف ويصل الرواتب فيه إلى 6000 ريال سعودي، لذلك نجد هناك إقبال من قبل الراغبين في إيجاد فرصة عمل مناسبة للتسجيل في البرنامج، وقد وضعت الهيئة الشروط والضوابط اللازمة للتسجيل في البرنامج وهو ما سوف نتعرف عليه في الفقرة القادمة.
شروط فني نظارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1444
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- ليس على رأس العمل.
- حاصل على شهادة البكالوريوس موضح فيها رقم الهوية.
- معادلتها الشهادات الصادرة من الخارج من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضح فيه المعدل التراكمي.
- السجل الأكاديمي في حال لم تحتوي الشهادة على المعدل التراكمي.
- اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة.
- أي شروط تضعها جهة التوظيف.
- شهادة لغة إنجليزية لأي من الاختبارات المعتمدة التالية IELTS 4 Academic – STEP 67.
رابط تقديم وظائف فني تركيب نظارات 1444
يتم التسجيل في برنامج فني نظارات إلكترونياً من خلال الدخول على موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبعد القيام بالخطوات التالية:-
- الدخول على رابط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ha.edu.sa.
- النقر على أيقونة “تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب على الموقع.
- أو النقر على “تسجيل” إذا لم يكن لديك حساب مفعل على الموقع.
- النقر على تقديم في برنامج فني نظارات.
- إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة والنقر على تقديم الطلب.
موعد تقديم فني تركيب نظارات
يبدأ التسجيل في البرنامج من يوم الخميس القادم بتاريخ 29\12\1444 الموافق 28\07\2022. وينتهي التسجيل يوم الجمعة بتاريخ 07\01\1444 الموافق 05\08\2022.
ملاحظات هامة
- يجب على من يرغب في التسجيل رفع جميع المستندات المطلوبة ولن يقبل أي طلب غير مستوفي الشروط.
- التدريب سيكون في مدينة الرياض فقط.
- رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- يجب أن يكون الممارس لائقاً طبياً.
- يشترط في المتقدم أن يمتلك مهارات الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- طلاقة التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.
- اختبار IELTS Indicator ليس من الاختبارات المعتمدة.
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