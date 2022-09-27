نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة أرض مجانية للرجال والنساء بالمملكة العربية السعودية وطريقة التسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة قد قام الديوان الملكي داخل المملكة العربية السعودية بدور عظيم لمساعدة المواطنين من النساء والرجال على مواجهة كافة الأمور الحياتية الصعبة داخل المملكة العربية السعودية حيث قام بتخصيص أرض مجانية لكل من الرجال والنساء وذلك لبناء منزل عليها لعدم توفر سكن لهم، ويعمل الديوان على تقديم المساعدات والمساندات حتى يتم بناء منزلهم بشكل كامل لذلك سارع الكثير من المواطنين السعوديين للتعرف على طريقة الحصول على منحة أرض مجانية سعودية وسوف نتعرف على طريقة الحصول عليها من خلال هذا المقال.
طرق الحصول على الأرض المجانية
عندما نريد الحصول على الأرض المجانية من الديوان الملكي على المواطن أن يتبع عدة خطوات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال هذا النقاط التالية.
- في البداية يقوم المواطن بالدخول على الموقع الخاص بوزارة الشئون البلدية والقروية والأسكان.
- ثم يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية أعلى الصفحة.
- ثم يعمل المواطن على كتابة بياناته من اسمه ورقم الهاتف، البريد الإلكتروني ورقم الهوية.
- يعمل المواطن بعد ذلك بالضغط على منحة الأراضي المجانية.
- ثم يقوم المواطن بإدخال جميع الأوراق الخاصة به لتثبت أحقيته في الأرض.
- ثم يضغط على كلمة إرسال الطلب وسوف يتم إرساله في الحال.
- ثم تقوم لجنة من المسئولين بتفقد حياة المواطن الذي ارسل الطلب وعند ثبات أحقيته يتم منحه الأرض بصفة مجانية في الحال.
أهم الشروط لكي يحصل المواطن على الأرض المجانية
تمنح تلك الأرض المجانية لكل من النساء والرجال السعوديين وسوف نوضح شروط الحصول عليها من خلال النقاط التالية.
- النساء المطلقات ويعيشون داخل السعودية لهم أحقية في الحصول على تلك الأراضي.
- الأرامل السعوديات التي لا تمتلك مسكن أو أرض باسمها أو باسم زوجها المتوفي لها أحقية في الحصول على الأرض المجانية.
- يجب أن لا يكون عمر السيدة التي ترغب في الحصول على تلك الأرض لا يقل عن ٢٥ عام.
- يمكن أن يحصل عليها المواطن السعودي الذي لا يملك أرضي أو منازل باسمه.
- يجب أن لا يقل عمر المواطن السعودي الرجل عن عمر ١٨ عام.
- يجب أن يكون الراغب في الحصول على تلك الارض يعيش داخل السعودية.
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