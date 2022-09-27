نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب للاطفال لدى بنك الراجحي وخطوات التسجيل في تحويل الراجحي اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن طريقة فتح حساب فى بنك الراجحى للاطفال . وتعتبر هذه الخاصية هى الوحيدة التى تتواجد فى بنك الراجحى عن غيره من البنوك داخل المملكة العربية السعودية . بنك الراجحى يتميز بالتطوير وايضا تجديد خدماته باستمرار وتكنولوجي متطور لخدمة عملائة الكرام . ولفتح حساب الاطفال فى بنك الراجحى يتم الكترونيا دون اللجوء أو الذهاب الى أحد الفروع الخاصة ببنك الراجحى . وحيث أنه نعلم أن مصرف الراجحي بالتأكيد هو من أهم وأشهر البنوك المصرفية داخل المملكة العربية السعودية وكذلك من انجح البنوك المصرفية واكبرها ايضا داخل و خارج المملكة . وبالتالى فأن الكثير من المواطنين يريدون ان يكونوا من عملاء هذا المصرف العملاق . وكذلك ايضا للاستفادة من الخدمات التمويلية والمتنوعة التي تعمل علي تيسير وتذليل اي عوائق امامهم .كما انه ايضا يتميز مصرف الراجحي بأن كافة تمويلاته تتبع احكام الشريعة الاسلامية وتتفق مع ضوابطها .

أما بخصوص تلك الخدمة الرائعة التي يبحثون عنها والتي نحن بصددها اليوم . سوف نتعرف علي الطريقة الخاصة بفتح حساب للأطفال فى بنك الراجحى . وكذلك ايضا التعرف على الشروط الأساسية والاوراق المطلوبة منه لفتح هذا الحساب . فأنه ومن خلال موقعنا المتميز دوما موقع ثقفنى سوف نعرض لجميع متابعينا الكرام . الخطوات الخاصة بفتح حساب للأطفال فى بنك الراجحى ونعرضها علي حضراتكم .

الخطوات الخاصة بفتح حساب للأطفال فى بنك الراجحى

اولا : يجب على المتقدم الواصي على الطفل او ولي الامر الدخول مباشرة الى الموقع الالكترونى الخاص ببنك الراجحى .

ثانيا : يجب على المتقدم الاطلاع على جميع الشروط والأحكام ثم وجب عليه بعد مشاهدتها الموافقة عليها .

ثالثا : يجب على المتقدم النقر على كلمة افتح حسابك الآن .

رابعا : القيام بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك جميعا بصورة صحيحة دون اخطاء .

خامسا : إدخال أيضا بطاقة الهوية الوطنية وايضا رقم بطاقة الهوية أو الاقامة وذلك يكون للمتقدمين من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية .

سادسا : وايضا ادخال رقم الهاتف وعنوان البريد الالكترونى وايضا جنسية الطفل .

سابعا : ثم القيام بادخال الرمز التحقيق وبعد الانتهاء من كتابة البيانات انتظر فتح حساب للطفل فى بنك الراجحى .

خطوات التسجيل فى تحويل الراجحى اون لاين

للتسجيل فى تمويل الراجحى اون لاين عليك اتباع الخطوات للتسجيل بنجاح وهى كالاتى :