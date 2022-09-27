خطوات الاستعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية 1444

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عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن مستحقات مالية تم تقديم خدمة الاستعلام من قبل المؤسسة العامّة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك ليتمكن كافة المستفيدين من معرفة قيمة المستحقات مع المحافظة على أوقاتهم، كما تهدف التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى توفير مستويات العيش الكريمة للمواطنين السعوديين بعد تقاعدهم عن العمل من خلال توفير راتب شهري، وتعتمد هذه المؤسسة على نظام التأمينات الذي تم إصداره عام 1421هـ الموافق 2000م لتحديد قيمة الرواتب التّقاعدية وشروط استحقاقها مع تحديد تفاصيل معاشات الأخطار المهنيّة أيضًا، كما يمكن التعرف علي شروط الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية و الفئات التي يحق لها الاشتراك.



خطوات الاستعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية1444

لا بد من اتّباع الخطوات الآتية للاستعلام عن مستحقات التأمينات الماليّة برقم الهويّة:

الذهاب إلى موقع التأمينات. ثم النقر على تحقّق الآن من تبويب التحقق السّريع. اختيار الاستعلام عن المُستحقّات التّأمينيّة. ثم تحديد البحث باستخدام رقم الهويّة الوطنيّة. كتابة رقم الهويّة في الحقل المُخصّص. ثم إدخال رمز التحقّق الذي يظهر في الصورة. النّقر على زرّ التحقّق ذي اللون الأخضر.

طريقة التسجيل في التأمينات السعودية أون لاين 1444

يتم التسجيل في التأمينات السعوديّة أون لاين كما يأتي:

الانتقال إلى موقع المؤسسة العامّة للتأمينات الاجتماعية. النّقر على تسجيل الدخول ثم اختيار الأفراد. الضغط على خيار سجل الآن للانتقال إلى صفحة التسجيل. ثم تحديد ما إذا كان المستفيد سعودي أم غير سعودي. إدخال رقم الهويّة أو الإقامة. ثم كتابة رقم الجوّال وعنوان البريد الإلكتروني. إدخال رقم الجوّال ثمّ إنشاء كلمة المرور وتجديدها. كتابة رمز التحقق ثم الموافقة على الإقرار. النقر على زر أكمل ثم اتباع التعليمات للتسجيل.

أنواع التغطيات التأمينية

أوضح القانون العامل بالمملكة العربية السعودية أن هناك 3 أنواع من التغطيات التأمينية والتي تختلف نسب الخصم فيها على حسب كان العامل سعودي أم غير سعودي، وتتمثل الأنواع في التالي:

نسبة خصم المعاش: ويتم خصم هذا النوع من السعوديين فقط. ثم نسبة خصم دعم ساند: يتم هذا الخصم من المواطن السعودي فقط. نسبة خصم أخطار العمل: يتم هذا الخصم على كل من الموظف السعودي وغير السعودي.

طريقة حساب نسبة التأمينات الاجتماعية

يمكن للعاملين في المملكة العربية السعودية حساب نسبة التأمينات الاجتماعية بناء على مدة الاشتراك السابقة واللاحقة، ويمكن حسابتها كالآتي: