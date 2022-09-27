عاجل.. أمر ملكى بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تضمنت الأوامر الملكية أن يتولى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد رئاسة لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسى للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة فى نظام مجلس الوزراء.

وحسب أمر ملكى آخر أُعيد تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالى:

1ـ الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد رئيساً لمجلس الوزراء.

2ـ الأمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

3ـ الأمير/ عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.

4ـ الأمير/ تركى بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

5ـ الأمير/ عبدالعزيز بن تركى بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للرياضة.

6ـ الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.

7ـ الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطنى.

8 ـ الأمير/ خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.

9ـ الأمير/ فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

10ـ الأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.

11ـ الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.

12 ـ الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

13ـ الدكتور / وليد بن محمد الصمعانى وزيراً للعدل.

14ـ الدكتور / مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.

15ـ الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.

16ـ الدكتور / إبر اهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة.

17ـ الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

18ـ الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.

19ـ الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبى وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.

20ـ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.

21ـ المهندس / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلى وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.

22ـ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.

23ـ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

24ـ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

25ـ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.

26- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

27- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحى وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

28- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة.

29- بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

30- المهندس/ صالح بن ناصر بن العلى الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.

31- أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.

32- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.

33- فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

34- فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

35- يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم.

كما صدر أمر ملكى بتعيين طلال بن عبدالله بن تركى العتيبى مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.