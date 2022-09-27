أمين عام الناتو: دعم الحلفاء لسيادة أوكرانيا راسخ

جدة - نرمين السيد - قال أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج، إنه أوضح للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى خلال اتصال هاتفى أن أعضاء الحلف ثابتين فى دعمهم لسيادة أوكرانيا وحقها فى الدفاع عن نفسها.





وقال ستولتنبرج، فى تغريدة عبر موقع تويتر أوردتها قناة "سى إن إن"، الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن "الاستفتاءات الصورية التى أجرتها روسيا لا تمتع بالشرعية وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى"، مضيفا أن "هذه الأراضى أوكرانية". يذكر أن استفتاءات خاصة بالانضمام إلى روسيا انطلقت فى 4 مناطق بأوكرانيا - لوجانسك ودونيتسك فى الشرق، وخيرسون وزاباروجيا فى الجنوب، يوم 23 من سبتمبر الجارى، واستمرت حتى وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

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