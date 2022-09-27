إغلاق صناديق الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا بدونباس وخيرسون وزاباروجي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 07:29 مساءً - أغلقت مراكز الاقتراع فى الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا أبوابها، اليوم الثلاثاء، في دونباس ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا بعد 5 أيام من التصويت شهدت إقبالا كثيفا.

أعلنت اللجان الانتخابية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن عملية فرز الأصوات فى الاستفتاء على انضمام دونباس ومقاطعتي زاباروجيا وخيرسون إلى روسيا قد بدأت بالفعل.

أضافت أن نسبة الإقبال في خيرسون تجاوزت 63%، و66 % في مقاطعة زاباروجيا، في حين تجاوزت نسبة المشاركة 90% في لوجانسك، وبلغت نحو 87% في دونيتسك.

يُذكر أن مراكز التصويت فتحت أبوابها في دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون هذا الصباح في آخر أيام استفتاءات الانضمام لروسيا بعدما تم التصويت في الأيام الأربعة السابقة بالمنازل لأسباب أمنية.

أفادت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، بأن أكثر من 100 مراقب دولي من 40 دولة يشاركون في مراقبة التصويت في الاستفتاءات.

تُجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو، التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة"، ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش الأوكرانية.