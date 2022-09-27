عاجل.. الناتو: الاستفتاءات الروسية فى أوكرانيا انتهاك للقانون الدولى

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج، مساء اليوم الثلاثاء، إن الاستفتاءات الروسية فى الأراضى الأوكرانية انتهاك فاضح للقانون الدولى، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





ومنذ يوم الجمعة الماضى، أطلقت موسكو عمليات الاستفتاء فى 4 مناطق أوكرانية للتصويت على ضمها تلك المناطق للدولة الروسية، وهى: "دونيتسك ولوهانسك" شرقاً، و"خيرسون وزابوريجيا" جنوبًا. وأشارت وسائل إعلام روسية، إلى أن 98% من المشاركين فى الاستفتاء فى زابوريجيا صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.

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