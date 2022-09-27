الدفاع الروسية: مقتل 150 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب بضربة جوية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان، اليوم إن ضربة جوية نفذها الطيران الروسى بمدينة زابوروجيه أدت إلى مقتل ما يصل إلى 100 عنصر من القوات الخاصة "جيبارد" التابعة للحرس الوطنى الأوكرانى وأكثر من 50 من المرتزقة الأجانب.

وأفاد بذلك المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن القوات الجوية الروسية أصابت نقطة انتشار مؤقتة لوحدات لواء أوكرانية فى المنطقة الصناعية لمدينة نيكولايف، مخلفة 50 قتيلا.

وذكر كوناشينكوف أن اللواء 81 المنقول جوا الأوكرانى فقد أكثر من 150 فردا بضربات روسية فى دونيتسك.