جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان، اليوم إن ضربة جوية نفذها الطيران الروسى بمدينة زابوروجيه أدت إلى مقتل ما يصل إلى 100 عنصر من القوات الخاصة "جيبارد" التابعة للحرس الوطنى الأوكرانى وأكثر من 50 من المرتزقة الأجانب.
وأفاد بذلك المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن القوات الجوية الروسية أصابت نقطة انتشار مؤقتة لوحدات لواء أوكرانية فى المنطقة الصناعية لمدينة نيكولايف، مخلفة 50 قتيلا.
وذكر كوناشينكوف أن اللواء 81 المنقول جوا الأوكرانى فقد أكثر من 150 فردا بضربات روسية فى دونيتسك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الروسية: مقتل 150 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب بضربة جوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.