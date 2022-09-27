نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااااجل نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ودرجات القبول في كليات الهندسة والتجارة عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نتابع ظهوره معكم، حيث قد ارتفع معدل البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 في هذا الأسبوع لتسجيل الرغبات والالتحاق بالكليات والمعاهد، حيث يبدأ تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني ويستمر إلى يوم الخميس القادم 22 سبتمبر 2022 لطلاب الشهادات الفنية (نظام ٣ أعوام – نظام ٥ أعوام)، حيث الطلاب أجروا الاختبارات عن طريق المواقع الإلكترونية التي يتم بها تسجيل الاسم والرقم السري والرقم الجلوس وبدأوا في اختيار الرغبات، كما يتاح للنظام ٣ و ٥ سنوات والمدارس الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والفنادق بنسبة تزيد عن 60%.

نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2022

بالنسبة لدبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي تشمل:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية – الصناعية – الخدمة الاجتماعية – السياحة والفنادق).

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة 75% فأكثر.

طلاب دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبة أقل من 75 حتى %65 فأكثر.

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

يمكننا التعرف على خطوات تسجيل الرغبات الدبلومات الفنية 2022 عبر المنصة الرسمية من خلال الآتي:

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاصة بتسجيل الرغبات.

ثم بعد ذلك قم بتحديد المؤهل (صناعي تجاري زراعي ) 3 سنوات أو 5 سنوات.

ثم بعد ذلك قم بتسجيل الرقم السري ورقم الجلوس في بيان النجاح.

عند نجاح الطالب سوف يظهر بيان يؤكد فيه اسم الطالب ثلاثي ورقم جلوسه في شهادة النجاح المقيدة وعليه بالنقر على زر التأكيد.

وعلى الطالب الحفاظ على الرقم السري الخاص به المكتوب في استمارة النجاح لاستخدامه فيما بعد فعليه الحفاظ على. البيانات الشخصية.

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022

لقد تم فتح المعامل الموجودة بالجامعات بمختلف المحافظات من أجل التقديم وتسجيل الرغبات للالتحاق بالمعاهد والكليات المختلفة، حيث تبدأ المواعيد من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا يوميا حتى انتهاء هذه الفترة، وقد يتيح للطلاب التسجيل عن طريق الأجهزة مثل الموبايل متصل بالشبكة خارج الجامعات والمعاهد والمواقع الإلكترونية متاحة لمدة 24 ساعة طوال فترة المرحلة وبعد انتهاء هذه المرحلة سوف تغلق لذلك ضرورة التسجيل قبل انتهاء المرحلة، ونتابع معكم نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2022.