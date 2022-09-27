نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة العيدوني تشكيل منتخب تونس اليوم ضد البرازيل اليوم الثلاثاء 27-9-2022 في المباراة الودية الدولية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشكيل منتخب تونس اليوم ضد البرازيل فنحن على موعد مع مواجهة نارية تجمع بين منتخب تونس ونظيره منتخب البرازيل ضمن المنافسات الودية التي يخوضها الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، وفي هذا التوقيت يدرس الجهاز الفني للمنتخب التونسي، بقيادة جلال القادري المدير الفني والجهاز المساعد له كذلك، أن يتم إجراء بعض التعديلات المرتقبة على التشكيلة الأساسية المقرر خوض بها مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد نظيره منتخب البرازيل في مباراة اليوم، ومن خلال هذه السطور نستعرض تشكيل منتخب تونس اليوم ضد البرازيل

تشكيل منتخب تونس اليوم ضد البرازيل اليوم

نتابع القنوات الناقلة مباراة تونس والبرازيل الودية حيث من المقرر ان يخوض منتخب تونس مباراته الودية الثانية ضد منتخب البرازيل مساء اليوم الثلاثاء، والتي تقام على أرضية ملعب “حديقة الأمراء” معقل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وهي المواجهة التي تأني في اطار استعدادات كلا من نسور قرطاج والسيليساو للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022، في قطر التي تقام في شهر نوفمبر المقبل، ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة منتخب تونس الأساسية مساء اليوم والتي تقام في مواجهة البرازيل، عودة بعض العناصر الهامة للمنتخب، من بينه عودة المدافع الأيمن محمد دراغر، للمشاركة بشكل أساسي والذي يشارك على حساب حمزة المثلوثي، بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد كذلك من جانب المدير الفني على ديلان برون، والذي يحل محل بلال العيفة الذي يتواجد في مركز قلب الدفاع، على ان يتم ادخال أنيس بن سليمان منذ بداية اللقاء في خط الوسط، والذي يحاور كُلًّا من إلياس السخيري وعيسى العيدوني وفرجاني ساسي.

Télévision tunisienne القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وتونس الودية في اطار الاستعداد لبطولة مونديال قطر 2022

تشكيل منتخب تونس ضد البرازيل اليوم

وبناء على ترشيحات المدير الفني لمنتخب تونس، وبعد عودة الغيابات الخاصة بالفريق، فنجد أنه من الأقرب أن يخوض منتخب تونس مباراته ضد منتخب البرازيل اليوم بتشكيل على النحو التالي.