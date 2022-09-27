الكرملين: مستعدون لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على أن الجانب الروسي لازال مستعد للتفاوض مع أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف: "أكد بوتين إن موسكو لا تزال مستعدة لاستئناف التفاوض مع كييف، ولكن مع تغير الوضع، تتغير الظروف المتعلقة بالتفاوض أيضا، مضيفا أن بوتين شدد لأردوغان على أن الجانب الأوكراني هو الذي تخلى عن المسار التفاوضي، ولهذا السبب تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

وكان الرئيس التركي قد صرح في وقت سابق بإن بلاده تبذل قصارى جهدها لإيقاف الحرب في أوكرانيا، كاشفا عن مساعي لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

يشار إلى أن المفاوضات الروسية الأوكرانية معلقة منذ مايو الماضي، وتتبادل كل من موسكو وكييف اللوم بشأن توقفها.

وتطالب أوكرانيا باستعادة كامل أراضيها ومن ضمنها شبة جزيرة القرم، مشددة على وجوب بسحب روسيا جميع قواتها، فيما تتمسك روسيا بضرورة الحفاظ على أمنها القومي والاستراتيجي، معتبرة أن التوجهات الأوكرانية تهدده.

ويذكر أن آخر اجتماع عقد بين الوفدين الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، والأوكراني برئاسة ديفيد أراخاميا كان في 22 أبريل، إلا أن الحديث عن إعادة استئنافها ظل يتردد بين الطرفين على استحياء حتى مايو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي، عقدت جولات عدة من المحادثات سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، إلا أنها لم تتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى هدنة دائمة وأسس للحل بين البلدين.