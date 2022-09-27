حرس الحدود الفنلندى يقترح بناء سياج على الحدود مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت مجلة "بولتيكو" الأوروبية أن فنلندا شهدت ارتفاعا هائلا فى عدد الروس الذين يعبرون الحدود بشكل قانونى خلال الأيام الماضية، حيث يسعى رجال فى سن التجنيد إلى تجنب التعبئة "الجزئية" للرئيس الروسى فلاديمير بوتين التى أعلن عنها الأربعاء الماضى، إذ ذكرت تقارير إعلامية أن حوالى 17 ألف روسى عبروا الحدود إلى فنلندا فى نهاية الأسبوع الماضى.

وقال رئيس حرس الحدود الفنلندى باسى كوستاموفارا إن السور المقترح سيغطى ما بين 10 إلى 20 فى المائة من الحدود الشرقية لفنلندا أو من 130 إلى 260 كيلومترا، وسيكلف مئات الملايين اليوروهات، وسيتم بناء معظمها على الجزء الجنوبى الشرقى من الحدود، حيث يوجد المزيد من النشاط، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه من غير المرجح أن يغير السياج أى شيء على المدى القصير، إذ يتعين على الحكومة مناقشته وإعطاء الضوء الأخضر له، وسيستغرق بناؤه عامين إلى ثلاثة أعوام.

من جانبه، أوضح رئيس التعاون الدولى فى حرس الحدود ماتى بيتكنيتى إن العبور بشكل غير قانونى ليس "ظاهرة منتشرة"، لكن القيود المفروضة على عبور الحدود سواء من الجانب الروسى أو من الجانب الفنلندى، قد تغير الوضع، إذ خفضت فنلندا عدد التأشيرات السياحية الممنوحة للروس بنسبة 90 فى المائة منذ أوائل سبتمبر.

وفى سياق ذى صلة، نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن مسئول روسى قوله إن أكثر من 4.4 مليون لاجئ من أوكرانيا وإقليم دونباس وصلوا إلى روسيا منذ شهر فبراير الماضى، بما فى ذلك 674 ألف طفل، مشيرا إلى أنه لا يزال نحو 38 ألفا فى مراكز الإقامة المؤقتة، بينما قرر آخرون البقاء مع أقاربهم أو العثور على سكن آخر.