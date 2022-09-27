روسيا للاتحاد الأوروبى: إمدادات الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا غير مقبولة

جدة - نرمين السيد - أبلغ نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، سفير الاتحاد الأوروبى الجديد لدى روسيا رولاند جالارغ، أن المساعدة العسكرية الفنية إلى أوكرانيا، بما فى ذلك إمدادات الأسلحة الفتاكة، غير مقبولة.





وقالت وزارة الخارجية الروسية -فى بيان صحفى أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء- "لقد تمت الإشارة إلى عدم قبول تصريحات جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى وغيره من كبار المسئولين فى الاتحاد الأوروبى بشأن البيانات التى تتعلق ببلدنا وإمدادات الاتحاد الأوروبى المستمرة من المساعدة العسكرية الفنية إلى أوكرانيا، بما فى ذلك الأسلحة الفتاكة"، وذلك عند تقديم السفير الأوروبى الجديد نسخ من أوراق اعتماده.

وبحسب الوزارة، ناقش الجانبان القضايا الإشكالية فى العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبى، وقدم الجانب الروسى تقييمات مبدئية للوضع المتأزم للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبى التى دفعتها بروكسل إلى طريق مسدود وتم التركيز بشكل خاص على عدم مقبولية مظاهر رهاب روسيا والعدوانية ضد المواطنين الروس والمتحدثين باللغة الروسية فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

ولفت نائب وزير الخارجية الروسى إلى ما أسماه بـ"الطبيعة التمييزية" لقرار الاتحاد الأوروبى بشأن التعليق الكامل لاتفاق إجراءات إصدار التأشيرات المبسطة وإجراءات بعض الدول التى تمنع تأشيرات الدخول لفئات معينة من المواطنين الروس، والتدخل فى الشئون الداخلية لروسيا.

واتفق ألكسندر جروشكو والسفير الأوروبى الجديد على الحفاظ على الاتصالات الدبلوماسية "حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".