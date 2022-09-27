حكومة السويد تدعو إلى اجتماع طارئ لمناقشة تسرب الغاز من «نورد ستريم»

جدة - نرمين السيد - دعت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع طارئ لمناقشة تسرب الغاز من خطى "نورد ستريم 1 و 2" فى بحر البلطيق، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الرسمية فى السويد، أنها رصدت انفجارات تحت سطح البحر فى مواقع تسريب خط أنابيب الغاز الروسى "نورد ستريم". كما أعلنت الدنمارك تسرب كميات كبيرة من الغاز من خط نورد ستريم، مؤكدة أن ذلك التسريب سيستمر لعدة أيام. واعتبرت الحكومة الأوكرانية فى كييف، أن تسرب الغاز من "نورد ستريم 1 و2" هجومًا إرهابيًا مخططا له من موسكو.

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