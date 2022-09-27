الخارجية الألمانية تفتتح حوار برلين للسلام بعد غد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة -فى بيان اليوم الثلاثاء- أن المجلس الاستشارى للحكومة الفيدرالية لمنع الأزمات المدنية وبناء السلام التابع للوزارة ينظم حوارا هذا العام تحت شعار (أوروبا فى ظل الحرب تحديات جديدة أمام المدنيين لمنع الأزمات وإدارة النزاعات).

وأضافت أن المؤتمر سيناقش كيفية تحسين الكشف المبكر عن الأزمات، وأدوات منع الأزمات المدنية التى ستكون مفيدة وفعالة فى المستقبل، والهياكل المؤسسية المناسبة للتحسين المستدام لمرونة نظام السلام والأمن الأوروبى، بجانب بحث انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على التعامل مع التحديات، وذلك من خلال العديد من ورش العمل وحلقات النقاش المختلفة.

وسيشارك فى المؤتمر المختلط أكثر من 300 ممثل عن الحكومة الفيدرالية والبوندستاغ والبرلمان الأوروبى، بالإضافة إلى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، ومنظمة حلف شمال الأطلسى، ووسائل الإعلام، والسفارات، والبوندسفير والخبراء المهتمين والمجتمع المدنى.