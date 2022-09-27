مباحثات بين الإمارات وسلطنة عمان لتطوير العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فى العاصمة العمانية مسقط، اليوم الثلاثاء، مع سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق والعمل المشترك فى جميع المجالات بما يحقق مصالحهما ويسهم فى تعزيز التنمية والإزدهار لشعبيهما.





وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الشيخ محمد بن زايد والسلطان هيثم بحثا تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية ودفعها إلى الأمام بما يلبى تطلعات البلدين ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة مجمل التطورات الخليجية والعربية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك. ورحب السلطان هيثم بالشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له، معربا عن سعادته باللقاء واعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التى تجمع البلدين والشعبين، كما أعرب الرئيس الإماراتى عن سعادته بزيارة السلطنة. وعقب انتهاء جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين، عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والسلطان هيثم بن طارق جلسة ثنائية خاصة.

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