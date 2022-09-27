بريطانيا: بوتين سيعلن ضم مناطق الاستفتاءات بأوكرانيا الجمعة

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، ترجيح بريطانيا إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ضم مناطق الاستفتاءات بشرق أوكرانيا، إلى روسيا، يوم الجمعة المقبلة.





وأكدت اللجنة الانتخابية الروسية، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن نتائج الاستفتاءات التى أجرتها روسيا فى المناطق الأوكرانية الأربعة تظهر تأييدًا قويًا لضم هذه المناطق إلى روسيا.

وأشارت وسائل إعلام روسية، إلى أن 98% من المشاركين فى الاستفتاء فى زابوريجيا صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" فى العاصمة الروسية موسكو، حسين مشيك، إن إعلان النتائج الأولية للاستفتاء الذى أُقيم فى منطقة زابوريجيا، ستصدر اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء غدًا.

ومنذ يوم الجمعة الماضى، أطلقت موسكو عمليات الاستفتاء فى 4 مناطق أوكرانية للتصويت على ضمها تلك المناطق للدولة الروسية، وهى: "دونيتسك ولوهانسك" شرقاً، و"خيرسون وزابوريجيا" جنوبًا.