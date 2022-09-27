نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااااجل.. نتائج اختبار الشامل الدورة الصيفية 2022 في فلسطين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت وزارة التعليم العالي في دولة فلسطين يوم الثلاثاء رابط للإعلان عن نتائج الاختبار الشامل للدورة الصيفية لهذا العام 2022 حيث أعلنت الوزارة الأسماء في الضفة الغربية وقطاع غزة في الدوري الصيفية، حيث كان عدد من سجل لتقديم الامتحان الشامل 2022 فلسطين في هذه الدورة هو 3869 طالب وطالب في قطاع غزة والضفة الغربية في حين وصل عدد المتقدمين إلى 3701 ونجح من بينهم 3083 طالب حيث بلغت نسبة النجاح العامة 83.3% وهذا طبقا لبيان وزارة التعليم العالي.

نتائج امتحان الشامل الدوره الصيفيه 2022 في فلسطين

● أوضح البيان الخاص بوزارة التعليم العالي أن عدد التخصصات التي تقدم الطلبة لها في الامتحان الشامل للدورة الصيفية 2022 قد بلغ 95 تخصص في محافظات الضفة الغربية بينما بلغت 103 تخصص في محافظات قطاع غزة.

● كما تجدر الإشارة أن الامتحان قد عقد لأول مرة في تخصصات جديدة مثل تخصص فني صيانة الاجهزة الطبية وتخصصْ أنظمة الحماية المتكاملة وتخصص هندسة الطاقة المتجددة وتخصص كهرباء السيارات.

● حيث كانت وزارة التعليم العالي قد قدمت إعفاء من الرسوم لعدد من الطلبة 136 طالب في مدينة القدس المحتلة وفي البلدة القديمة في محافظة الخليل وهذا من أجل تعزيز صمودهم في مواجهة ممارسات العدو المحتل وقوات الاحتلال.

ما هو الامتحان الشامل للدورة الصيفية 2022 ؟

● الامتحان التطبيقي الشامل هو عبارة عن أحد الأدوات المهمة التي تضمن لخريج برنامج الدبلوم المتوسط توفر المهارات والمعارف اللازمة لإدماج الخريج في سوق العمل.

● وهذا الامتحان يعد أحد الامتحانات الوطنية التي نص عليها قانون التعليم العالي رقم واحد لسنة 2020 المعدل للقانون رقم 11 لعام 1998 ويعد أحد المهام الرئيسية لوزارة التربية والتعليم العالي.

● ومن أهداف هذا الامتحان إعطاء الطالب شهادة وطنية تضمن من الوزارة تمكن مجتازي هذا الاختبار من المهارات والمعارف التخصصية اللازمة لإنفاذ لسوق العمل الفلسطيني.

● ويندرج هذا الاختبار ضمن أحد أهداف في إتاحة الفرصة أمام الطالب لتحقيق أحد الشروط الهامة بعملية التحاق خريجي الدبلوم ببرامج البكالوريوس المناظرة.